Nuovo San Siro si chiamerà Generali Stadium: svelate le cifre che incasseranno Milan e Inter da questo accordo

Generali Stadium sarà il nome del nuovo San Siro è stato annunciato nella giornata di oggi: cifre importanti per Inter e Milan

Il panorama calcistico milanese si evolve in modo definitivo. AC Milan e FC Internazionale hanno reso nota una svolta storica per il nuovo impianto destinato a rimpiazzare il storico stadio Meazza: la struttura prenderà il nome di “Generali Stadium”. L’intesa, svelata e approfondita nei minimi particolari da Calcio e Finanza, rappresenta un vero e proprio spartiacque per i club meneghini e per tutto il movimento economico e sportivo italiano.

L’accordo commerciale vanta una cifra complessiva record pari a 650 milioni di euro, estesa su un arco temporale di 25 anni. Effettuando una semplice divisione, ne consegue che il club rossonero e quello nerazzurro beneficeranno di un introito medio pari a circa 26 milioni di euro annui grazie alla collaborazione con il celebre gruppo assicurativo.

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Ci troviamo di fronte a una somma eccezionale e inedita per i confini italiani, capace di posizionare l’alleanza direttamente nell’élite continentale delle sponsorizzazioni dedicate agli stadi di calcio. Basti pensare che i diritti di nome in Italia registravano in passato valori notevolmente inferiori; tale intesa offre finalmente l’opportunità alle due società di ridurre il divario nei ricavi commerciali che le distanzia da anni dai club leader di Premier League e Liga.

Le risorse economiche generate da questa maxi-partnership costituiscono un supporto vitale per garantire equilibrio di bilancio e ambizioni internazionali a Inter e Milan. La nuova struttura non si limiterà a essere un’avveniristica e moderna dimora per i tifosi, ideale per offrire un’esperienza di match-day evoluta e far crescere i guadagni da stadio, ma si candida a divenire un polo polifunzionale di primissimo piano. Grazie al marchio Generali legato in modo indissolubile al nuovo impianto, Milano consolida ulteriormente il suo ruolo di capitale economica e sportiva europea.