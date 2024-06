Abate Ternana, DELINEATO il futuro dell’ex tecnico del Milan Primavera: i DETTAGLI sul contratto del nuovo allenatore

Sarà la Ternana la nuova squadra di Ignazio Abate, ex calciatore rossonero e allenatore del Milan Primavera fino a poche settimane fa. Come riportato da Nicolò Schira, il tecnico è pronto per la nuova avventura in Serie C: definito il contratto fino al 2026. Non ci sarà dunque il doppio salto fino in Serie B.

PAROLE – «Affare fatto e confermato! Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Ternana . Contratto fino al 2026».