Liberali Milan, parole da brividi sul suo esordio: «Un sogno che si realizza, vi racconto questo retroscena». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Milan Tv, Mattia Liberali, calciatore del Milan, ha dichiarato sul suo esordio:

PAROLE – «Esordio in Serie A? È stato un sogno che si è realizzato che coltivavo fin da bambino appena ho messo il primo piede in campo al Vismara col Milan. Diciamo che all’inizio non l’ho realizzato benissimo, poi col passare del tempo realizzi. Un qualcosa di inspiegabile a parole, devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini nel pre partita come Florenzi, che mi ha aiutato tanto. Ma in generale tutti i compagni di squadra, lo staff e Fonseca in primis».