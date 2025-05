Liberali a Milan Tv: «Possiamo tranquillamente raggiungere i play-off. Sull’esordio a San Siro vi svelo questa cosa»

Liberali, trequartista del Milan, ha parlato della propria stagione e dell’obiettivo playoff con la Primavera rossonera: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Mattia Liberali ha dichiarato:

PAROLE – «È stata una stagione bella movimentata, però diciamo che sono riuscito a realizzare dei sogni che avevo. Speriamo che finisca bene. Obiettivi? Sicuramente voglio aiutare la squadra a riuscire a prendere i play off che ci meritiamo e per cui stiamo lavorando da inizio anno tutti insieme. Sarà importantissimo l’aiuto di tutti e che il gruppo rimanga unito. Ho imparato ad adattarmi in diverse situazioni, mi ha dato tanta esperienza su più livelli. Ovviamente mi sono confrontato sia con quelli più grandi di me e sia con i pari età. Mi ha fatto fare tanta esperienza. Mi trovo molto bene con i compagni e anche con il mister e lo staff in generale. Il gruppo è molto unito, abbiamo tutti un’unica direzione. Quindi è un gruppo solido, consapevole delle proprie potenzialità e che ha un obiettivo unico. Playoff? Dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite, ovvero essere uniti, correre l’uno per l’altro. I play off non sono lontani, ce la possiamo fare tranquillamente. Se mettiamo quello che abbiamo messo in questo ultimo periodo ce la possiamo fare. Torino? È una squadra d’esperienza, in casa da loro non è facile ma penso che se facciamo la prestazione che abbiamo fatto con la Lazio a Formello ce la possiamo fare tranquillamente. Esordio in Serie A? È stato un sogno che si è realizzato che coltivavo fin da bambino appena ho messo il primo piede in campo al Vismara col Milan. Diciamo che all’inizio non l’ho realizzato benissimo, poi col passare del tempo realizzi. Un qualcosa di inspiegabile a parole, devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini nel pre partita come Florenzi, che mi ha aiutato tanto. Ma in generale tutti i compagni di squadra, lo staff e Fonseca in primis. Curva Sud? Mi sono emozionato tantissimo. Non te lo aspetti, la Curva del Milan che fa un coro per te durante il riscaldamento. È stato bellissimo. Sono un ragazzo tranquillo, abbastanza timido. Però che sa fare amicizia con tutti, vado d’accordo con tutti. Una passione oltre al calcio? Mi piace disegnare su tela. È un passione che coltivo nel tempo libero».