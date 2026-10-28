Modric a Sky Sport: «Brutta sconfitta. Gli infortuni? Non possiamo avere alibi e dobbiamo reagire sabato»

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Bologna, il giocatore del Milan, Luka Modric, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Luka Modric, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata della Serie A 26/27 e terminata 4-2 a sfavore dei rossoneri. Ecco, di seguito, tutte le sue parole.

SULLA SCONFITTA – «È stata una brutta sconfitta, non ce lo aspettavamo, soprattutto dopo il primo tempo. Fino a questo momento penso che avessimo fatto bene in campionato, ma stasera abbiamo perso la nostra prima partita. Nel secondo tempo abbiamo perso tantissimi duelli. Quel gol subito su calcio piazzato è stato sfortunato e da quel momento ci siamo buttati giù. Sconfitta meritata».

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SULLE TANTE ASSENZE – «Non possiamo avere alibi. Ci sono tanti infortuni, ma è positivo che arriverà subito la prossima partita. Abbiamo fatto molto bene fino a stasera, quindi dobbiamo mantenere l’ottimismo e speriamo di poter restare unire e reagire sabato».

SUL PERCORSO DI CRESCITA DELLA SQUADRA – «Penso che stiamo crescendo bene, in una direzione buona. L’allenatore è arrivato con delle nuove idee, con un nuovo stile di gioco e poco a poco stiamo cercando di comprendere le sue idee e quello che ci richiede. E come ho detto prima, fino a stasera abbiamo fatto bene. Si può sempre fare meglio, ma abbiamo ancora bisogno di migliorare e speriamo di farlo durante la stagione».