Maignan a DAZN: «Il Bologna ha fatto meglio di noi, dobbiamo capire cosa non ha funzionato senza perdere la testa»

Maignan analizza la sconfitta per 4-2 del Milan a San Siro: rossoneri delusi per il risultato, ma l’attenzione è già rivolta al Derby contro l’Inter

Dopo il pesante ko casalingo contro il Bologna, Mike Maignan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione del Milan. La squadra di Ruben Amorim, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, ha subito la rimonta rossoblù nella ripresa, mostrando ancora difficoltà nella gestione difensiva. Il portiere francese ha parlato degli errori commessi, della vulnerabilità nelle ripartenze e della necessità di reagire subito in vista della sfida contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni.

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Che cosa non ha funzionato nella partita contro il Bologna?

«Abbiamo perso perchè il Bologna ha fatto meglio di noi. Peccato perchè volevamo vincere, avevamo preparato un piano per questa gara, ma non l’abbiamo messo in campo. Ne parleremo domani, ma giochiamo tanto e quindi non dobbiamo tenere questa negatività. Ovviamente siamo delusi per non aver vinto davanti ai nostri tifosi, ora dobbiamo pensare a tornare subito a vincere».

Il Milan sta concedendo troppe occasioni agli avversari: come si può migliorare?

«Dobbiamo crescere su questo aspetto, lo sappiamo. In questo momento abbiamo di più la palla e siamo più vulnerabili nelle ripartenze».

Come si affronta il Derby dopo una sconfitta così pesante?

«Non è dobbiamo perdere la testa perchè abbiamo perso. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato, il Bologna ha fatto meglio e dobbiamo capire perchè».