Milan Bologna LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 9a giornata di Serie A in programma alle 18:30

Il Milan cade fragorosamente a San Siro, incassando la prima sconfitta in campionato e scivolando al quinto posto in classifica a quota 18 punti. La nona giornata di Serie A regala spettacolo ed emozioni forti, premiando un super Bologna.

L’avvio è di marca felsinea: all’8′ gli ospiti sbloccano il match con Mbangula, lesto a sfruttare un assist di Zortea. La reazione del Milan è immediata e porta la firma di Cissé, che al 14′ approfitta di un grave errore di Theate per pareggiare. Lo stesso Cissé, servito da Tomori al 27′, firma il sorpasso che manda i rossoneri al riposo sul 2-1.

Nella ripresa, complice l’infortunio di Tomori e i cambi di Amorim, la partita si ribalta. Al 60′ un autogol sfortunato di Bartesaghi, propiziato da una punizione di Miranda, vale il 2-2. Il Bologna prende campo e Mbangula sale in cattedra: al 63′ sigla il vantaggio felsineo superando la difesa di casa e, all’86’, cala il tris personale e il definitivo 4-2 sfruttando un’azione rifinita da Odgaard e Pobega. Nel finale, i tentativi di Pulisic e un possesso palla sterile non evitano la disfatta alla squadra di casa.

Milan Bologna: sintesi e moviola

90’+3′ Arriva la prima sconfitta in campionato per il Milan che ora è quinto a quota 18

88′ Tentativo di Pulisic

Tiro dell’americano di testa e risponde Skorupski

86′ 2-4 per il Bologna, tripletta Mbangula

Pobega recupera palla, serve Odgaard che la dà a Mbangula che tutto solo fa 2-4.

73′ Occasione Bologna

Recupero alto di Vitik, palla che arriva a Cambiaghi il suo tiro esce di poco

70′ Possesso sterile del Milan

La squadra di Amorim prova a tenere palla senza trovare sbocchi

63′ Gol di Mbangula. 2-3 Bologna

Ancora Miranda che raccoglie palla sulla sinistra e serve Mbangula che con uno stop manda fuorigioco Diawara e fa 2-3 davanti a Maignan

60′ Pareggia il Bologna. Autogol di Bartesaghi

Miranda batte una punizione in mezzo, la palla sbatte prima su Diawara poi su Bartesaghi ed entra

56′ Occasione Bologna!

Bernardeschi porta palla e con un gran cross serve Odgaard che dal limite dell’area piccola non centra la porta

51′ Odgaard di testa, tiro debole

Su corner ci prova di testa Odgaard, tiro debole e centrale nelle braccia di Maignan

46′ Al via il secondo tempo

Uscito Tomori, entra Modric

45’+1′ Si va negli spogliatoi sul 2-1

45′ 1 minuto di recupero

42′ Problemi per Tomori che prova a resistere

Qualche problema fisico per Tomori che però prova a restare in campo

41′ Ci prova Jashari dalla distanza

Giocata di Hutchinson in mezzo al campo, servito lo svizzero che dai 25/30 metri prova un tiro che esce di poco

33′ Fase di gestione per il Milan

Il Milan tiene il possesso senza però affondare

27′ DOPPIETTA DI CISSE! IL MILAN FA 2-1

Hutchinson punta la difesa del Bologna viene chiuso ma sulla destra arriva rapidissimo Tomori che la mette in mezzo di prima e Cisse da attaccante vero di sinistro al volo fa 2-1

20′ Il Milan controlla il possesso

Dopo il pareggio i rossoneri gestiscono il possesso senza però trovare sbocchi particolari

14′ PAREGGIA SUBITO IL MILAN CON CISSE

Hutchinson pressa Theate che commette un gravissimo errore. La palla arriva al numero 70 che da due passi non sbaglia

8′ GOL DEL BOLOGNA: MBANGULA

Milan troppo fermo e il Bologna punisce con Mbangula. Pobega serve Zortea che si inserisce bene e da dentro l’area la serve all’indietro per l’ex Juve lasciato abbastanza solo

6′ Occasione Bologna

Palla messa dentro da Zortea che dopo essere andato via sulla destra la mette dentro ma Odgard non ci arriva

5′ Corner per il Milan

I rossoneri provano a rendersi pericolosi su un corner e il conseguente sviluppo. L’azione si chiude con un passaggio sbagliato di Estupinan

1′ Tentativo di Pobega

Il centrocampista ex Milan ci prova da fuori area di prima. Tiro centrale controllato da Maignan

18:31 Inizia il match a San Siro

Milan Bologna 2-4, IL TABELLINO

Marcatori: 8′ Mbangula, 14′ Cisse, 27′ Cisse, 60′ aut. Bartesaghi, 63′ Mbangula

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori (46′ Modric), De Winter, Pavlović, Estupiñan (58′ Diawara); Musah, Jashari; Hutchinson (58′ Pulisic), Cisse, Bartesaghi (63′ Camarda), Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Vos, Menon, Ossola. All.: Amorim.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. A disp.: Happonen, Pessina; Heggem, Helland, Miranda, Vitík; Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro; Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco. All. Palladino.