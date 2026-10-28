Goncalo Ramos: «Volevo lasciare il PSG anche prima, ma a gennaio è sempre più complicato»

Goncalo Ramos nell’intervista concessa a Canal 11 ha rivelato che avrebbe lasciato il Paris Saint-Germain già nel mercato di gennaio

Nel corso dell’intervista concessa a Canal 11 nel corso del format “Soltinho pelo mundo” Gonçalo Ramos ha raccontato di come già a gennaio volesse lasciare il PSG. Queste le sue parole:

LA RIVELAZIONE DI RAMOS «Volevo lasciare il PSG, ma a gennaio è sempre più complicato. Non era l’opzione migliore, anche se desideravo partire a gennaio. Ora capisco meglio. Il PSG ha detto subito di no, avrebbero dovuto cercare qualcun altro»

UNA SCELTA DIFFICILE «Allora Luis Campos mi assicurò che mi avrebbe lasciato andare quest’estate. È stato difficile per me lasciare il PSG, perché il gruppo era davvero fantastico. C’erano i tre portoghesi con cui trascorrevo tutto il mio tempo»

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MI DICEVANO DI RIMANERE «Sapevano che volevo partire e, per scherzare, mi dicevano di rimanere anche solo per l’ambiente. Abbiamo vissuto tantissimi momenti davvero eccezionali in questa vita che è la nostra»