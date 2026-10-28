Milan Bologna, Cisse si prende San Siro: senza Pulisic tocca a lui diventare il leader rossonero

Con Pulisic in panchina in vista del Derby e il ballottaggio ancora aperto tra Camarda e Gonçalo Ramos, il talento rossonero ha l’occasione di prendersi la scena: dopo i gol contro Torino e Juventus e la tripletta europea al Salisburgo, è il momento di tornare a incidere

Ci sono partite che valgono tre punti e altre che possono cambiare la percezione di un giocatore. Milan-Bologna deve essere l’occasione di Cisse. A San Siro, nel turno infrasettimanale di Serie A, il giovane attaccante rossonero ha l’opportunità di dimostrare che il suo talento può trasformarsi in una risorsa concreta per Ruben Amorim, soprattutto in una serata in cui mancherà uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

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L’assenza di Christian Pulisic, destinato a riposare in vista del Derby contro l’Inter, cambia inevitabilmente gli equilibri del Milan. Senza l’americano, capace di garantire qualità, imprevedibilità e incisività negli ultimi metri, servirà qualcuno disposto ad assumersi maggiori responsabilità. E quel qualcuno, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere proprio Cisse.

Cisse leader tecnico: l’occasione è troppo importante per sprecarla

Il punto non è soltanto partire titolare. Il punto è capire chi, questa sera, avrà il coraggio di chiedere il pallone, cercare la giocata e provare a rompere gli equilibri di una partita che il Milan non può permettersi di sottovalutare.

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Cisse ha già dimostrato di possedere qualità interessanti. Le reti contro Torino e Juventus, insieme alla tripletta realizzata contro il Salisburgo in Europa League, raccontano di un giocatore capace di lasciare il segno quando trova spazio e fiducia. Adesso, però, serve un ulteriore passo avanti: trasformare quelle prestazioni in continuità.

Contro il Bologna potrebbe essere lui il riferimento tecnico del reparto offensivo, il giocatore chiamato ad accendere la manovra e a dare una direzione alle iniziative rossonere. Non significa pretendere che risolva tutto da solo, ma chiedergli di assumersi una responsabilità maggiore.

Camarda o Gonçalo Ramos? Cisse deve prendersi la scena

Resta aperto il ballottaggio tra Francesco Camarda e Gonçalo Ramos per il ruolo di centravanti. Una scelta che influenzerà gli equilibri offensivi, ma che non dovrebbe cambiare le aspettative nei confronti di Cisse.

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Con Camarda, il Milan avrebbe entusiasmo e voglia di emergere; con Ramos, un riferimento offensivo più esperto. In entrambi i casi, servirà qualcuno capace di collegare il gioco, attaccare gli spazi e creare superiorità negli ultimi metri.

La convinzione è che questa sia la serata giusta per responsabilizzare Cisse. Il Milan ha bisogno di alternative affidabili e non può dipendere esclusivamente dai suoi nomi più affermati. Se il giovane vuole conquistare spazio nelle gerarchie di Amorim, deve sfruttare proprio occasioni come questa.

Dopo aver segnato contro Torino e Juventus e aver brillato in Europa, Cisse vuole tornare a incidere. San Siro gli offre il palcoscenico ideale: adesso deve dimostrare di poter essere molto più di una promessa. Deve diventare una soluzione concreta per il presente rossonero, proprio mentre il Derby si avvicina.