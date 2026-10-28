Nuovo San Siro, domani Milan e Inter presentano il render: un impianto mai visto in Italia!

Nuovo San Siro che ospiterà Inter e Milan sarà uno Stadio senza precedenti in Italia! Tutte le informazioni sulla struttura che ospiterà le due compagini milanesi

La Scala del Calcio si appresta a voltare pagina. Domani sera, nella magnifica cornice del Castello Sforzesco, Inter e Milan presenteranno in grande stile il progetto e i render del loro nuovo impianto, firmato dagli architetti di Foster + Partners e Manica.

Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, la futura casa delle milanesi avrà una caratteristica forma ovale e potrà contenere 71.500 tifosi, una cifra rivista al rialzo rispetto ai 60.000 iniziali. Questo dato collocherà lo stadio dritto tra i cinque più grandi d’Europa. L’altezza non supererà i 60 metri e il bilancio economico trarrà grande giovamento dai posti hospitality, previsti tra quota 8.000 e 13.000, dotati di esclusivi sky box aziendali per il pre-partita.

Il catino sarà sviluppato su due soli anelli anziché tre, con gradinate inclinate a 37 gradi, richiamando il celebre “Muro Giallo” di Dortmund. L’obiettivo è mantenere intatta la sensazione di un impianto ripido e verticale, percepibile nettamente dal terreno di gioco. L’opera sorgerà su un podio rialzato, ricavando i parcheggi direttamente sotto il campo.

La facciata costituirà il vero biglietto da visita visivo: grazie a giochi di led colorati, la struttura si tingerà di rosso o di blu a seconda della squadra di casa. Il manto erboso e la copertura rimarranno fissi.

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Grandi novità pure per gli spettatori comuni. All’interno troveranno spazio numerosi punti ristoro e fast food, oltre a servizi igienici decisamente incrementati. Verrà finalmente garantito l’accesso totale ai disabili in ogni settore, agevolato da ascensori e scale mobili nelle zone Premium, che includeranno anche l’esclusivo Tunnel Club con vista sul sottopassaggio degli spogliatoi.

Infine, l’impianto adotterà un nuovo nome e rappresenterà l’eccellenza tecnologica nazionale, grazie a maxischermi e a un fascio di led continuo tra il primo e il secondo anello. Previsto un investimento record di 100 milioni per l’insonorizzazione, così da salvaguardare la quiete dei residenti di via Tesio.