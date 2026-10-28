Formazioni ufficiali Milan Bologna, le scelte di Amorim e Palladino

Formazioni ufficiali Milan Bologna – Questi i ventidue calciatori che scenderanno in campo oggi dal primo minuto allo Stadio San Siro
A circa un’ora dal fischio d’inizio di Milan-Bologna, Davide Nicola e Cristian Chivu hanno diramato le formazioni ufficiali. Queste le scelte dei due allenatori:
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović, Estupiñan; Musah, Jashari; Hutchinson, Cisse, Bartesaghi; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Diawara, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Modrić, Pulisic, Vos; Camarda, Menon, Ossola. All.: Amorim.
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BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula. A disp.: Happonen, Pessina; Heggem, Helland, Miranda, Vitík; Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro; Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco. All. Palladino.