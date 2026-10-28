Amorim a DAZN: «Non c’è il rischio di pensare al derby. Da Cisse mi aspetto tutto» – Milan News 24

Amorim nel prepartita di Milan-Bologna, nona giornata del campionato di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Nel prepartita di Milan-Bologna è intervenuto Ruben Amorim per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni a DAZN:

SI PENSA ALL’INTER? «Per me non c’è il rischio di pensare al derby. Questa è la più importante, ci concentriamo su questa gara e poi capiremo chi sarà a disposizione per la sfida di sabato».

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CISSE TITOLARE «Mi aspetto tutto. Voglio talento e qualità nei mezzi spazi, voglio che crei pericoli con la sua qualità e che rincorra gli avversari».

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Il tecnico portoghese non ha alcun dubbio: non c’è il pericolo che la sua squadra pensi al derby di sabato!