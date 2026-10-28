Tomori a DAZN: «Il mio lavoro è giocare e aiutare la squadra. Nelle ultime partite sono stato pronto»

Tomori nel prepartita di Milan-Bologna, nona giornata del campionato di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Nel prepartita di Milan-Bologna è intervenuto Fikayo Tomori per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni:

PRONTO PER LA SQUADRA – «Sono contento che sto giocando, il mio lavoro è giocare e aiutare la squadra. Nelle ultime partite sono stato pronto, sono sempre pronto per aiutare la squadra».

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Il difensore inglese dopo essere finito ai margini è stato prima reintegrato in rosa ed ora sta trovando spazio in diverse occasioni, in campionato e in Europa League. Ovviamente complici gli infortuni, quello di Gila e Gabbia su tutti, stanno conseentendo a Tomori di ritrovare più spazio. Amorim lo sta impiegando in ruolo diverso dal solito, ossia quello di terzino destro.

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