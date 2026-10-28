Coppa Italia Primavera: il Milan supera il Catanzaro e accede al turno successivo!

Coppa Italia Primavera – Il Milan supera il Catanzaro e supera il turno nel torneo Nazionale di categoria. Vittoria per 2-1

Un successo fondamentale per scacciare la crisi e ritrovare il sorriso. Nel pomeriggio odierno, sul terreno del Puma House of Football, la Primavera del Milan ha superato il Catanzaro con il punteggio di 2-1, conquistando il passaggio del turno nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera.

La formazione rossonera guidata da mister Renna arrivava all’appuntamento con la pesante scorie della sconfitta rimediata sabato in campionato contro la Fiorentina, un ko che aveva certificato il momento difficile dei giovani diavoli, reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite ufficiali. Una pressione notevole che, tuttavia, non ha impedito ai ragazzi di reagire con carattere.

Schierati con un offensivo 4-2-3-1 – composto da Pantelin tra i pali; Tartaglia, Messaoudi, Vechiu e Colombo in difesa; la diga mediana formata da Cisse e Ibrahimovic; e il terzetto di trequartisti Zanaga, Petrone e Mazzeo a supporto dell’unica punta Domnitei – i rossoneri hanno approcciato la gara con grande determinazione.

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A sbloccare il match ci ha pensato proprio Domnitei, abile a concretizzare la superiorità territoriale dei padroni di casa. Nella ripresa è arrivato poi il raddoppio firmato da Dotta, un gol che ha messo in cassaforte il risultato nonostante il tentativo di rimonta finale dei calabresi.

Una vittoria scacciacrisi che regala morale e fiducia a tutto l’ambiente milanista, chiamato ora a dare continuità a questo risultato anche in campionato per risalire la classifica.