Visnadi contro Fonseca: «E’ una colpa arrivare a Natale e non capire come gioca il Milan. Ed è un fallimento far giocare Jimenez e Liberali col Genoa»

Visnadi a Sky Sport 24 ha lanciato un duro attacco a Fonseca sottolineando le colpe dell’allenatore del Milan: le dichiarazioni

Visnadi intervenuto a Sky Sport 24 ha lanciato un duro attacco a Fonseca riguardo la stagione del Milan.



LE COLPE DI FONSECA – «Arrivare a Natale e non avere capito come gioca il Milan è una colpa. Per chi è a 12-13 punti dalla vetta le partite sono tutte importanti. Mandare in campo dei 2006 può servire ad accogliere consenso, ma è un fallimento. Contro il Genoa deve giocare Theo, non Jimenez, non Liberali».