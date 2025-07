Arsenal Milan, Ordine non ha dubbi: analisi chiara sulla prima amichevole dei rossoneri

Arsenal Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha analizzato la prima amichevole del club rossonero: le sue dichiarazioni

La prima uscita stagionale del Milan sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri ha offerto i primi spunti di riflessione, seppur in un contesto di preparazione e con diverse assenze chiave. La sconfitta per 0-1 contro l’Arsenal a Singapore è stata analizzata da Franco Ordine, noto giornalista, che ha fornito un commento dettagliato evidenziando sia gli aspetti positivi che le aree che richiedono maggiore attenzione per il Milan di Allegri e del neo Direttore Sportivo Igli Tare.

“Il primo test di Singapore ci ha fatto capire che Allegri e il suo staff, anche per mancanza di pedine fondamentali, si sono applicati per migliorare attenzione e tecniche di posizionamento difensivo ottenendo specie nel primo tempo contro il possesso palla dell’Arsenal un discreto blocco unico, con addirittura un 5-4-1 che ha immiserito la parte offensiva esaltando invece quella difensiva cui hanno dato una mano Pulisic e Saelemaekers con opportuni rientri.” Le parole di Ordine sottolineano la chiara impronta difensiva data da Allegri, che, complici le assenze, ha cercato di costruire una solidità dalle retrovie. Il blocco unico e il 5-4-1 sono stati gli schemi adottati per contenere un avversario di calibro come l’Arsenal, mostrando una notevole attenzione alla fase di non possesso.

L’analisi di Ordine prosegue con un focus sulle prestazioni individuali. “Terracciano e Torriani, i due portieri, hanno raccolto più di un consenso, Leao in versione attaccante centrale e unico è stato più vivo e presente di altre volte ma la povertà della fase offensiva rispetto a un rivale (Arsenal) di grande levatura deve far riflettere e puntare soprattutto a migliorare la fattura del gioco, la velocità dell’azione, senza perdere la solidità difensiva.” Questo passaggio evidenzia la buona prova dei portieri e la sorprendente presenza di Rafael Leao nel ruolo di attaccante centrale, una soluzione tattica che potrebbe essere esplorata da Allegri nel corso della stagione. Tuttavia, la povertà offensiva rimane il principale campanello d’allarme, un aspetto su cui il Milan dovrà lavorare intensamente per trovare un maggiore equilibrio tra le due fasi. La velocità dell’azione e la fattura del gioco saranno elementi chiave da migliorare.

Non sono mancate le note dolenti. “Musah è sembrato ancora una volta un pesce fuor d’acqua, Bartesaghi -maltrattato da Saka- ha mostrato i limiti che erano noti, le note migliori sono arrivate dal trio iniziale (Tomori, Thiaw, Pavlovic).” La prestazione opaca di Yunus Musah e le difficoltà di Davide Bartesaghi mettono in luce la necessità di rinforzi mirati, specialmente per le corsie laterali. La conferma della solidità del trio difensivo composto da Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic rappresenta invece una buona base da cui partire.

In chiusura, Ordine lancia una riflessione cruciale sul futuro modulo del Milan e sulle strategie di mercato del neo DS Tare: “Sarà utile capire se, coperte le caselle dei due difensori laterali, si potrà giocare col 4-3-3 o se invece lo schieramento teorico iniziale dovrà ripercorrere il 3-5-2. In questo caso però anche il piano industriale sul mercato dev’essere cambiato in corsa.” Il dibattito sul modulo ideale tra il 4-3-3, più offensivo, e il 3-5-2, più coperto, sarà centrale nelle scelte di Allegri. Queste decisioni influenzeranno direttamente le mosse di mercato di Igli Tare, che dovrà essere pronto a modulare il proprio piano in base alle esigenze tattiche dell’allenatore per costruire un Milan competitivo. La ricerca di difensori laterali adeguati sarà fondamentale per sbloccare le opzioni tattiche di Allegri.