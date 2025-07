Calciomercato Milan, Pellegatti svela il retroscena: «Su questo arrivo c’è un’importantissima raccomandazione»

Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena sull’arrivo di Estupinan

Il calciomercato Milan si prepara a una nuova era, con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica. Tra le mosse più interessanti di questa fase di rinnovamento, spicca l’arrivo di Pervis Estupiñán, terzino sinistro ecuadoriano, la cui acquisizione sembra promettere grandi cose per la fascia sinistra rossonera. Come sottolineato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, “Sulla fascia sinistra pare una scelta felice quella dell’inserimento di Pervis Estupiñán, difensore completo, di spiccata personalità, arrivato con la speciale “raccomandazione” di Roberto De Zerbi, da sempre grande estimatore del giocatore ecuadoriano”.

Questa dichiarazione, proveniente da una fonte autorevole come Carlo Pellegatti, già di per sé un esperto di calcio e profondo conoscitore delle dinamiche milaniste, evidenzia l’entusiasmo e le aspettative che circondano l’arrivo di Estupiñán a Milanello. La “raccomandazione” speciale di Roberto De Zerbi, allenatore stimato e con una chiara visione del calcio moderno, aggiunge un ulteriore strato di credibilità all’operazione. De Zerbi, noto per la sua capacità di valorizzare i talenti e per il suo calcio propositivo, ha sempre mostrato un grande apprezzamento per le qualità di Estupiñán, un fatto che non è passato inosservato alla dirigenza milanista, guidata ora da Tare.

Le parole di Pellegatti descrivono Estupiñán come un difensore completo, una caratteristica fondamentale nel calcio contemporaneo, dove il ruolo del terzino non si limita più alla sola fase difensiva. Un terzino moderno deve essere in grado di coprire l’intera fascia, contribuendo sia in difesa che in attacco. Le spiccate qualità offensive di Estupiñán, unite a una solida fase difensiva, lo rendono un profilo ideale per il sistema di gioco che Allegri potrebbe voler implementare al Milan. La sua personalità è un altro aspetto cruciale, soprattutto in un club come il Milan, dove la pressione è sempre altissima e la capacità di reggere il confronto con le aspettative è fondamentale.

L’arrivo di Estupiñán rappresenta una chiara intenzione da parte del Milan di Tare e Allegri di rinforzare un reparto che negli ultimi anni ha mostrato qualche lacuna. La sua velocità, la sua capacità di cross e la sua solidità nei contrasti potrebbero fornire un nuovo equilibrio alla squadra. Il fatto che sia un giocatore giovane ma con già una buona esperienza internazionale, avendo giocato in campionati importanti e in competizioni europee, lo rende un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro del Milan.

In un calciomercato sempre più competitivo, l’abilità di Tare di portare a Milano un giocatore con il benestare di De Zerbi e le qualità descritte da Pellegatti è un segnale forte. Il Milan punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e operazioni come quella di Estupiñán sono indicative di una strategia ben definita. La fascia sinistra potrebbe diventare uno dei punti di forza della squadra rossonera, grazie alle doti del talentuoso difensore ecuadoriano. Sarà interessante vedere come si integrerà nei piani di Massimiliano Allegri e quanto inciderà sulle prestazioni complessive del Diavolo.