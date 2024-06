Rafa Marin Milan, piovono SMENTITE sul difensore: il FUTURO sarà comunque in Serie A? La novità sullo spagnolo

Tra i nomi spuntati nelle ultime ore per quanto riguarda il calciomercato Milan c’è anche quello di Rafa Marin, difensore centrale classe 2002 che si è messo in mostra nell’ultima stagione giocata in prestito al Deportivo Alavés. Il giornalista Pellegatti ha fatto il punto sulla possibile trattativa col difensore sul proprio canale YouTube.

PAROLE – «Rafa Marin: prendete il vostro pennarello che mai lasciate. Avete già cancellato Conceicao, avete già cancellato Conte, perché vi ho detto che non sarebbero venuti al Milan. Adesso prendete il vostro bel pennarello e cancellate anche Rafa Marin».