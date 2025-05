Calciomercato Milan, piani precisi per l’estate! A quanto ammonterà il budget dei rossoneri? Spunta l’intreccio tra Coppa Italia ed Europa League

Calciomercato Milan, il budget della prossima estate dipenderà dalla qualificazione alla prossima Europa League tramite la Coppa Italia

Il Milan potrebbe non qualificarsi per la prossima Champions League, ma spera di ottenere una qualificazione in Europa League vincendo la Coppa Italia o arrivando quinto in campionato. La vittoria in Coppa Italia potrebbe fruttare circa 7,1 milioni di euro, mentre la partecipazione all’Europa League garantirebbe un minimo di 13,3 milioni di euro.

Tuttavia, questo importo è notevolmente inferiore ai 40 milioni garantiti dalla Champions League, il che potrebbe avere conseguenze sugli investimenti del Milan nel mercato estivo. Lo riporta calciomercato.com.