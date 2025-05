Conceicao Milan, tutto si deciderà dopo la finale di Coppa Italia: le ultime

Conceicao Milan, futuro incerto: non è detta ancora l’ultima parola! Dopo la finale di Coppa Italia… Segui le ultimissime

Il futuro di Sergio Conceicao al Milan è ancora incerto. La dirigenza non ha trovato un papabile sostituto e la permanenza del portoghese non sembra così impossibile. In ogni caso, il club rossonero può avvalersi di una clausola sul contratto per interrompere unilateralmente il rapporto con l’allenatore.

NOTIZIA – “Club orientato a cambiare, visto che il contratto con Conceicao consente di interrompere unilateralmente il rapporto. Ma di certo la finale di Coppa Italia avrà un suo peso. Anche perché oggi come oggi il Milan non ha individuato un sostituto. Non è un dettaglio, anzi“.