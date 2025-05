Redmond Milan, l’attaccante del Feyenoord poteva già arrivare la scorsa estate: ricostruzione chiara, ecco cosa è successo

Condividi via email

Redmond Milan, il classe 2006 del Feyenoord poteva arrivare già la scorsa estate: la richiesta degli olandesi ha spiazzato i rossoneri

Il calciomercato Milan segue con interesse Zepiqueno Redmond, il giovane talento del Feyenoord classe 2006. Il club rossonero aveva già provato a ingaggiarlo l’estate scorsa per il Milan Futuro, ma il Feyenoord aveva chiesto 6 milioni di euro. Tuttavia, con il contratto di Redmond in scadenza il 30 giugno, il Milan potrebbe assicurarselo a parametro zero, battendo la concorrenza.

Redmond è considerato una delle stelle dell’Under 21 olandese, con medie realizzative impressionanti e capacità di giocare sia come centravanti che come esterno offensivo. Il Milan potrebbe così ottenere un rinforzo di valore per il futuro senza dover sborsare grosse cifre