Morata Milan, avventura in rossonero ai titoli di coda: comunicazione del Galatasaray sullo spagnolo

Morata Milan, il Galatasaray è deciso a riscattare Alvaro Morata dal club rossonero dopo il prestito chiuso lo scorso gennaio

Alvaro Morata ha chiuso la sua esperienza al Milan con una stagione deludente, caratterizzata da solo 6 gol in 6 mesi. La cessione in prestito al Galatasaray è stata la conseguenza di un rapporto teso con l’allenatore Conceiçao e dell’arrivo di Gimenez nel calciomercato Milan di gennaio.

Tuttavia, in Turchia Morata ha ritrovato il gol, segnando 5 volte in 10 partite di campionato e una in Coppa di Turchia. È probabile che il Galatasaray eserciti l’opzione per il riscatto a causa dell’addio di Osimhen e dell’infortunio di Icardi.