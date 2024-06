Asllani LASCIA il Milan Femminile, adesso è UFFICIALE: l’ANNUNCIO del club sui social – FOTO

Asllani LASCIA il Milan Femminile, adesso è UFFICIALE: l’ANNUNCIO del club sui social. La FOTO pubblicata dai rossoneri

Kosovare Asllani lascia il Milan Woman: sembrava esserci positività per il possibile rinnovo mentre nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio della centrocampista. La svedese ha voluto ringraziare i rossoneri per i due anni vissuti in rossonero.

PAROLE – «Ho indossato questa maglia storica con orgoglio. Grazie Milan, tifosi e grazie alle mie compagne per questi due anni di ricordi insieme».