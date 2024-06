Zirkzee Milan, il nodo commissioni SPAVENTA! Furlani non vuole alzare l’offerta: cosa può succedere adesso NOVITÀ

Zirkzee Milan, il nodo commissioni SPAVENTA! Furlani non vuole alzare l’offerta: cosa può succedere adesso. Le NOVITÀ sull’attaccante

L’affare tra Zirkzee e il mercato Milan è in bilico. A spaventare i rossoneri è sempre il nodo legato alle commissioni richieste dall’agente del talento olandese, Kia Joorabchian. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza rossonera non sarebbe disposta a pagare i 15 milioni di euro richiesti e in questo momento l’offerta all’agente non sarebbe arrivata nemmeno a 10 milioni.

Nonostante l’accordo col giocatore e la volontà, già comunicata al Bologna, di pagare la clausola, se non si chiude l’affare potrebbero esserci molte squadre di Premier pronte ad accelerare sull’attaccante.