Walker Milan, iI terzino farà ritorno al Manchester City: i rossoneri hanno deciso! Andrà così… Le ultimissime di mercato

Ancora calciomercato Milan e ancora in ballo il futuro di Kyle Walker. I rossoneri pare abbiano deciso di non riscattare il terzino inglese, che quindi farà sicuramente ritorno al Manchester City. Così riporta il giornalista Daniele Longo sul proprio canale X. Adesso l’ex Tottenham punta a concludere in bellezza l’esperienza in Italia con la vittoria della Coppa Italia.