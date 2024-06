Di Lorenzo Milan, Fabrizio Romano SVELA: «Difficilmente resterà al Napoli, c’è l’interesse di questa squadra ma…». Le parole dell’esperto di mercato

Fabrizio Romano, intervenuto a Kick Off, ha parlato così del futuro di Giovanni Di Lorenzo, calciatore accostato anche al mercato Milan.

FABRIZIO ROMANO – «Non penso ci sia possibilità di andare avanti insieme, la linea è questa ad oggi. Si deve sbloccare in un secondo momento la situazione, post-Europeo: l’interesse della Juve c’è, ma non è il solo e non è una cosa garantita vederlo alla Juve ecco».