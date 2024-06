Kirovski Milan U23, ecco il nuovo dirigente rossonero: ma c’è una NOVITÀ sul possibile annuncio dell’ex dirigente del LA

Sarà l’ex LA Kirovski, il nuovo dirigente del Milan U23. Però, come riportato da Daniele Longo, non potrà essere inserito nell’organigramma del club come direttore sportivo, e quindi ufficiale, fin quando non avrà l’abilitazione italiana.

PAROLE – «Kirovski sarà un dirigente del Milan con delega all’Under 23: tecnicamente non può essere inserito nell’organigramma con il ruolo di direttore sportivo perché non ha ancora l’abilitazione italiana».