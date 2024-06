Bakker Milan Women, primo contatti per la nuova allenatrice! Altri due nomi per la panchina: i DETTAGLI su Contini e Cincotta

Il Milan Women studia quello che potrebbe essere il prossimo allenatore per la stagione 2024/2025. Come riportato da Luca Maninetti, ci sono già stati contatti con Suzanne Bakker, tecnico di fama internazionale dell’Ajax.

PAROLE – «Il Milan sta seguendo il profilo di Suzanne Bakker. Primi contatti avvenuti. Contini come già scritto in precedenza pista fredda! Antonio Cincotta è stato proposto ma per il Diavolo non rientra nei piani del Club».