Conferenza stampa Ibrahimovic: il VIDEO integrale delle sue parole! Fonseca, Zirkzee, calciomercato, l’intervento COMPLETO

Zlatan Ibrahimovic è intervenuto questa mattina in conferenza per presentare la stagione 2024/25 del Milan. Un’ora e mezza di domande e risposte per lo svedese, alla prima uscita pubblica davanti a così tanti giornalisti dopo il ritorno in rossonero nelle vesti di dirigente.

Ibra ha annunciato l’arrivo di Fonseca come nuovo allenatore, ha poi parlato di calciomercato tra Zirkzee, rinnovi di Theo Hernandez-Maignan-Leao, e non solo. Queste le parole di Zlatan, sul canale Youtube di Calcionews24.

LA CONFERENZA STAMPA TESTUALE DI IBRAHIMOVIC