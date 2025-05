Psg Arsenal, ecco la seconda finalista della Champions League che affronterà l’Inter. Segui le ultimissime sul club rossonero

Psg Arsenal finisce come l’andata: vittoria per i francesi e finale raggiunta. Donnarumma, ex Milan, e compagni raggiungono l’Inter in finale a Monaco il prossimo 31 maggio. Decisivo il 2-1 di questa sera che si somma allo 0-1 dell’andata firmato Dembele.

Al Parco dei Principi apre le marcature Fabian Ruiz con un gran gol dal limite dell’aria. Nel secondo tempo rigore sbagliato da Vitinha ma raddoppio pochi minuti dopo trovato dal Psg con Hakimi. Inutile il gol della speranza per gli inglese siglato da Saka.