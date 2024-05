Seconda squadra Milan, SCELTA la sede per le gare della prossima stagione! E spunta la cifra che... ULTIMISSIME - Milan News 24

Seconda squadra Milan, i rossoneri hanno scelto Solbiate Arno come sede per le gare della prossima stagione. I dettagli

Un investimento di 750.000 euro. È la somma che il Milan spenderà per adeguare

lo stadio di Solbiate Arno, scelto come casa della squadra Under 23 rossonera, che dovrebbe

essere presente al via del prossimo campionato di Serie C. Il condizionale è ancora d’obbligo perché il semaforo verde definitivo si accenderà soltanto a giugno in seguito alla mancata

iscrizione di una delle società aventi diritto a partecipare al campionato di Serie C, ma sprovviste dei requisiti economici. Sono infatti diverse le squadre in bilico in Lega Pro.

Di conseguenza sembra scontato che almeno una di queste realtà, alle prese con una situazione finanziaria delicata, non venga ammessa dalla Figc. A quel punto il Milan diventerebbe il terzo club di Serie A, dopo Juventus e Atalanta, ad avere una seconda squadra. Solbiate Arno dista pochissimi chilometri da Milanello. In passato è stato lo stadio di casa della Primavera rossonera e spesso teatro del debutto amichevole estivo della prima squadra. Lo riporta Tuttosport.