Probabili formazioni Milan Genoa: due dubbi per Pioli in vista del match di domani. Ecco QUALI sono i ballottaggi per i rossoneri

Arrivano delle novità importanti su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni di Milan Genoa. Mattinata d’allenamento per i rossoneri, con Stefano Pioli che dovrà sciogliere i propri dubbi in vista del match di domani.

Come riferito da Sky Sport, sono due i ballottaggi per i rossoneri. In porta ci sarà Sportiello. Florenzi e Theo Hernandez saranno i terzini. Il primo ballottaggio riguarda chi dovrà affiancare Tomori al centro della difesa: Gabbia sfida Thiaw. A centrocampo il favorito per affiancare Reijnders è Bennacer (in vantaggio su Adli). Sulla trequarti spazio a Chukwueze, Pulisic e Leao, alle spalle di Giroud.