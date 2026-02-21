Connect with us

Calciomercato

De Sciglio e il caso Hradec Kralove: l’accordo per il trasferimento dell’ex Milan sfuma all’ultimo. Il messaggio -FOTO

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

3 ore ago

on

By

allegri de sciglio milan

De Sciglio, esperto difensore laterale con un passato tra le fila dei rossoneri e della Juventus, ha visto sfumare il suo trasferimento in Repubblica Ceca

Il mercato del calcio regala spesso colpi di scena inaspettati, e la vicenda che coinvolge Mattia De Sciglio ne è l’ultima conferma. Il terzino destro, calciatore duttile capace di agire su entrambe le fasce e cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Milan, sembrava pronto a iniziare una nuova avventura professionale lontano dall’Italia. La destinazione designata era la formazione ceca dell’Hradec Kralove, club ambizioso con cui era già stato raggiunto un accordo di massima.

I dettagli del trasferimento mancato

Tuttavia, proprio quando tutto appariva definito per il trasferimento a parametro zero, la trattativa si è interrotta bruscamente. Per evitare speculazioni e ricostruzioni errate, il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, il difensore ha voluto spiegare la propria versione dei fatti per mettere a tacere i rumors di mercato.

Al momento, il futuro di Mattia De Sciglio resta un’incognita, ma il giocatore è già al lavoro con il suo entourage per valutare nuove proposte che possano garantirgli centralità nel progetto tecnico.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan1 minuto ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le possibili scelte di Allegri per il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO8 ore ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×