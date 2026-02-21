De Sciglio e il caso Hradec Kralove: l’accordo per il trasferimento dell’ex Milan sfuma all’ultimo. Il messaggio -FOTO

De Sciglio, esperto difensore laterale con un passato tra le fila dei rossoneri e della Juventus, ha visto sfumare il suo trasferimento in Repubblica Ceca

Il mercato del calcio regala spesso colpi di scena inaspettati, e la vicenda che coinvolge Mattia De Sciglio ne è l’ultima conferma. Il terzino destro, calciatore duttile capace di agire su entrambe le fasce e cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Milan, sembrava pronto a iniziare una nuova avventura professionale lontano dall’Italia. La destinazione designata era la formazione ceca dell’Hradec Kralove, club ambizioso con cui era già stato raggiunto un accordo di massima.

I dettagli del trasferimento mancato

Tuttavia, proprio quando tutto appariva definito per il trasferimento a parametro zero, la trattativa si è interrotta bruscamente. Per evitare speculazioni e ricostruzioni errate, il calciatore ha deciso di intervenire pubblicamente. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, il difensore ha voluto spiegare la propria versione dei fatti per mettere a tacere i rumors di mercato.

Al momento, il futuro di Mattia De Sciglio resta un’incognita, ma il giocatore è già al lavoro con il suo entourage per valutare nuove proposte che possano garantirgli centralità nel progetto tecnico.