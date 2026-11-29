Il Como batte la Juve e avverte il Milan nella corsa Champions. La squadra di Fabregas ne fa 3 ai bianconeri e prende momentaneamente il 4° posto

Sarà sempre più il Como la principale rivale del Milan nella corsa al quarto posto. Nel match della 13ª giornata di Serie A andato in scena questa sera, i lariani dilagano per 3-0 sulla Juventus nello scontro diretto per la zona Champions League e si portano momentaneamente al 4° posto a quota 29 punti, in attesa della gara di domani tra Cagliari e Milan.

Guarda Cagliari-Milan su DAZN: tutti i piani scontati del 50% per il Black Friday

La partita si mette subito in discesa per la squadra di Cesc Fàbregas, che va in superiorità numerica dopo appena quattro minuti per l’espulsione di Randal Kolo Muani: l’attaccante colpisce con un pugno Álex Valle per liberarsi dalla sua pressione, lasciando i bianconeri in tenaglia e in dieci uomini.

Da quel momento il crollo della Juventus appare inevitabile, anche se la formazione allenata da Luciano Spalletti regge al forcing del Como grazie alle parate di Guglielmo Vicario fino al primo minuto di recupero della prima frazione. A sbloccare la sfida ci pensa poi la magia di Nico Paz, autore di una punizione capolavoro da posizione defilata che manda le squadre a riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Como alza di molto i ritmi e dilaga su una Juventus spenta e in grande difficoltà. Anastasios Douvikas trova il raddoppio al 63′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, insaccando con un semplice tap-in dopo un rimpallo in area di rigore; lo stesso greco cala poi il tris all’80′ con un sinistro al volo dal limite dell’area su assist di Nico Paz, chiudendo definitivamente i conti.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Le sostituzioni di Spalletti provano a ridare orgoglio alla squadra per il finale di gara, ma senza successo. Il Como vince con mossa chiara e conquista i tre punti, mentre la Juventus sprofonda al 7° posto a quota 21 punti, superata anche dal Frosinone, salito a 23.