In Cagliari Milan storie di mercato passate e futuri. Dall’ex Maldini, alle voci su Mendy-Camarda: si intrecciano diversi destini

La sfida di domani alle 20:45 all’Unipol Domus tra Cagliari e Milan, valida per la 13ª giornata di Serie A, trascende l’importanza del punteggio per intrecciarsi con il passato e il futuro del club rossonero. Tra amarcord della dinastia e idee per la sessione di gennaio, il confronto in terra sarda si trasforma in un vero e proprio laboratorio strategico per la dirigenza di via Aldo Rossi.

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Il legame con il passato: i numeri di Daniel Maldini e l’incrocio da ex

La figura di maggior peso emotivo è senza dubbio Daniel Maldini, cresciuto nel vivaio del Diavolo e terza generazione di una storia epica dopo papà Paolo e nonno Cesare. Come evidenziato anche da Opta, le sue prime 15 presenze e il suo primo gol nel massimo campionato sono arrivate proprio con la maglia del Milan tra il 2020 e il 2022, periodo coronato dalla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/2022.

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Il destino del classe 2001 si lega in modo singolare allo Spezia: contro i liguri arrivò la sua prima gioia personale in rossonero, ma è con i liguri – qualche mese dopo, nel campionato 2022/2023 – che Maldini firmò la sua prima rete da ex ai danni del Milan nel match terminato 1-2 per i lombardi. Oggi, affermato come riferimento di qualità nella trequarti di Fabio Pisacane, si prepara a incrociare nuovamente le radici della sua carriera.

Asse di mercato verso gennaio: Camarda in uscita, Mendy nei radar

Sul fronte delle trattative per l’imminente sessione invernale, la partita dell’Unipol Domus offrirà l’occasione per impostare sottotraccia due operazioni collegate:

Francesco Camarda in prestito: il Milan valuta la cessione a titolo temporaneo del giovane talento per garantirgli spazio e continuità d’impiego ad alti livelli. Il Cagliari ha manifestato un forte interesse per il classe 2008, individuandolo come profilo ideale per l’attacco di Pisacane .

il valuta la cessione a titolo temporaneo del giovane talento per garantirgli spazio e continuità d’impiego ad alti livelli. Il ha manifestato un forte interesse per il classe 2008, individuandolo come profilo ideale per l’attacco di . Paul Mendy per Amorim: l’uscita di Camarda spingerebbe il Milan a cercare un’alternativa più pronta da mettere a disposizione di Ruben Amorim come vice-attaccante. I riflettori rossoneri sono puntati sul talento senegalese del Cagliari, classe 2007, già autore di 2 gol e 2 assist in questa stagione.

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Un incrocio completo che rende la trasferta sarda uno snodo cruciale sia per la classifica di Serie A sia per le strategie della rosa di Amorim in vista della seconda parte di campionato.