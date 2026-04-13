HANNO DETTO
Capello a La Gazzetta: «Il Milan visto sabato non andrebbe in Champions. Leao deve aiutarsi un po’ da solo»
Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale è stato molto duro nei confronti del Milan di Allegri
Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni:
RISCHIA DI PERDERE LA CHAMPIONS «Il Milan visto contro l’Udinese faticherebbe non poco ad andare in Champions League. Anzi non ci andrebbe nonostante il vantaggio in classifica».
FISCHI A LEAO? «Rabiot dice che il pubblico dovrebbe aiutarlo, ma aggiungerei pure che il portoghese deve aiutarsi un po’ da solo».
CALO INGIUSTIFICATO «Il calo del Milan non può avere giustificazioni. Mi viene da pensare che tutto parta della testa, piuttosto che dalle gambe».