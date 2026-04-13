Connect with us

HANNO DETTO

Capello a La Gazzetta: «Il Milan visto sabato non andrebbe in Champions. Leao deve aiutarsi un po’ da solo»

Published

6 secondi ago

on

By

capello

Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale è stato molto duro nei confronti del Milan di Allegri

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni:

RISCHIA DI PERDERE LA CHAMPIONS «Il Milan visto contro l’Udinese faticherebbe non poco ad andare in Champions League. Anzi non ci andrebbe nonostante il vantaggio in classifica».

FISCHI A LEAO? «Rabiot dice che il pubblico dovrebbe aiutarlo, ma aggiungerei pure che il portoghese deve aiutarsi un po’ da solo».

CALO INGIUSTIFICATO «Il calo del Milan non può avere giustificazioni. Mi viene da pensare che tutto parta della testa, piuttosto che dalle gambe».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×