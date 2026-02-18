Calciomercato Milan, è ufficiale: il Bologna riscatta Pobega! Nelle casse rossonere entra questa cifra

Calciomercato Milan, il Bologna ha ufficialmente riscattato Tommaso Pobega dai rossoneri. Nelle casse dei rossoneri entra questa cifra

Si chiude ufficialmente l’avventura di Tommaso Pobega con il Milan. Dopo una stagione in prestito al Bologna, il club rossoblù ha deciso di esercitare l’opzione per l’acquisizione definitiva del centrocampista italiano.

Pobega riscattato: contratto fino al 2028

Il classe 1999, già in prestito nella stagione 2024/2025, era tornato al Bologna nell’ultima sessione estiva con un accordo valido fino a giugno 2026. Le sue 23 presenze, 3 gol e 1 assist in tutte le competizioni hanno convinto la dirigenza emiliana a puntare su di lui a titolo definitivo.

COMUNICATO BOLOGNA – «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva».

Per Pobega si chiude così l’esperienza rossonera con un totale di 30 presenze e 2 gol con la prima squadra del Milan.

Incasso per il Milan: 7 milioni più il prestito

Dal punto di vista economico, l’operazione garantisce al Milan un incasso complessivo di circa 8 milioni di euro: 7 milioni legati all’obbligo di riscatto, a cui si aggiunge 1 milione per il prestito oneroso.

Una cifra utile per le strategie di mercato rossonere, che continuano a muoversi tra cessioni mirate e investimenti strutturali. Per Pobega si apre invece un nuovo capitolo stabile a Bologna, dove avrà l’opportunità di proseguire il proprio percorso con maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico.

