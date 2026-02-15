Pobega al Bologna, scatta il trasferimento a titolo definitivo: il Milan incassa. La cifra

Pobega passa ufficialmente dal Bologna al Milan, sono scattate tutte le condizioni per l’obbligo di riscatto

Tommaso Pobega è un calciatore del Bologna a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, si sono verificate le condizioni contrattuali necessarie per far scattare l’obbligo di acquisto dal club di Via Aldo Rossi. Si concretizza dunque una cessione per il Milan.

I dettagli dell’operazione con i rossoneri

L’affare, che era stato impostato sulla base di un prestito con condizioni di riscatto vincolate a determinati obiettivi sportivi, porterà nelle casse del Diavolo una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Per il club meneghino si tratta di una cessione importante in ottica bilancio, salutando un prodotto del proprio settore giovanile che ha faticato a trovare spazio nelle ultime rotazioni a San Siro.

Il calciatore ha firmato un contratto a lungo termine che lo legherà alla società felsinea fino al 2030, segnale inequivocabile della fiducia che la dirigenza ripone nelle sue qualità.

L’innesto perfetto per Vincenzo Italiano

Tommaso Pobega, mezzala moderna nota per i suoi inserimenti senza palla e per la capacità di fare legna in mezzo al campo, rappresenta un profilo ideale per il sistema di gioco di Vincenzo Italiano. L’allenatore ex Fiorentina, tecnico che predilige un calcio offensivo e di pressione alta, vede nel classe ’99 l’elemento capace di garantire equilibrio e fisicità a un reparto che deve sostenere ritmi altissimi tra campionato e coppe.

Futuro e ambizioni rossoblù

Con il riscatto di Pobega, il Bologna mette al sicuro un tassello fondamentale per la mediana del futuro. Dopo l’addio di alcuni veterani, la scelta di puntare sull’ex centrocampista del club rossonero dimostra la volontà di mantenere alto il livello di competitività.

Il legame fino al 2030 blinda un atleta nel pieno della maturità agonistica, pronto a diventare un pilastro del nuovo ciclo tecnico sotto le Due Torri. I tifosi ora attendono che la solidità di Pobega aiuti la squadra a scalare posizioni in classifica, confermando la bontà dell’investimento fatto per strapparlo definitivamente alla compagine del Milan.