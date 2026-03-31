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Bosnia Italia, Gattuso ha scelto i convocati: in 5 resteranno in Tribuna. Cresce l’attesa per la sfida da dentro o fuori

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53 minuti ago

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Bosnia Italia è alle porte, il commissario tecnico Azzurro Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati

Alle ore 20:45 la partita della verità, manca sempre meno al fischio d’inizio di Bosnia Italia, sfida che decreterà chi strapperà uno degli ultimi pass disponibili per il Mondiale 2026. Vincere per gli Azzurri è necessario e obbligatorio!

Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per questa sera. L’ex allenatore del Milan ha deciso di lasciare in Tribuna Elia CaprileGiorgio ScalviniDiego CoppolaNicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

Bosnia-Italia: i convocati di Gennaro Gattuso!

Questa la lista completa:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.

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