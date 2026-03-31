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Bosnia Italia, Gattuso ha scelto i convocati: in 5 resteranno in Tribuna. Cresce l’attesa per la sfida da dentro o fuori
Bosnia Italia è alle porte, il commissario tecnico Azzurro Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 23 convocati
Alle ore 20:45 la partita della verità, manca sempre meno al fischio d’inizio di Bosnia Italia, sfida che decreterà chi strapperà uno degli ultimi pass disponibili per il Mondiale 2026. Vincere per gli Azzurri è necessario e obbligatorio!
Gennaro Gattuso, CT della Nazionale, ha diramato la lista dei convocati per questa sera. L’ex allenatore del Milan ha deciso di lasciare in Tribuna Elia Caprile, Giorgio Scalvini, Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.
Bosnia-Italia: i convocati di Gennaro Gattuso!
Questa la lista completa:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;
Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.