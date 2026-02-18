Connect with us

HANNO DETTO

Allegri a Dazn: «La squadra ha avuto una buona reazione, il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto. Scudetto? Ci vuole molta calma… »

Allegri

Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Como

Massimiliano Allegri, alla conclusione della sfida tra Milan e Como, match valevole per il recupero della 24esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul pareggio: «Ci vuole sempre molta calma. Venivamo da due vittorie in trasferta, ma stasera non era semplice. La squadra ha avuto una bella reazione, abbiamo guadagnato un punto sulla Juventus, sul Napoli e sulla Roma. Ora pensiamo al Parma».

Sulla prestazione: «Nel primo tempo c’era equilibrio e anche un po’ di noia. Leao è stato molto bravo a fare gol e Jashari molto bravo a dargli quella palla. Bisogna rimanere calmi, recuperare i giocatori che abbiamo. C’è da pensare a lavorare».

Sulle condizioni di Pavlovic: «Pavlovic fortunatamente sta bene».

Sull’ambizione della squadra: «Il calcio è bello perché c’è sempre un imprevisto. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare, cercando di fare risultati. Alla prossima bisogna tornare a vincere per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici».

