Pagelle Milan Como 1-1: Grave errore di Maignan. Jashari e Modric illuminano

Pagelle Milan Como: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che trovano solo un punto a San Siro

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Como, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro:

TOP: Jashari

FLOP: Maignan

MAIGNAN 5 – Davvero un brutto brutto errore quello che porta al gol di Nico Paz. Le conseguenze di quel pasticcio si vedono e non osa più.

TOMORI 6 – Non viene mai messo, davvero, sotto torchio sulla destra. Lui, però, tiene comunque la posizione per non rischiare di lasciare spazi dietro.

DE WINTER 6 – La sua crescita è ormai chiara. Deve crescere sugli anticipi e quei momenti della partita in cui un pizzico di coraggio in più non fa male.

PAVLOVIC 6,5 – Fin quando una botta alla gamba non gli compromette la partita, fa una buona prestazione e ricorda che, sulla sinistra, è sempre un fattore. GABBIA 6 (dal 45′): Entra per dare maggiore ordine alla difesa ma trema sulle ripartenze veloci del Como quando le due squadre si allungano. Bravo, comunque, a tenere botta.

ATHEKAME 6 – L’intraprendenza non gli manca e questo lo abbiamo capito. Quando arriva sul fondo si ha sempre la sensazione che possa sfornare un ottimo cross. SAELEMAEKERS 6,5 (dal 54′): Siamo tutti contenti della crescita di Athekame, ma Alexis è importante tanto quanto Rabiot e Modric. Con la sua entrata in campo il Milan cambia pelle. Rischia tantissimo con quella seconda ammonizione mancata.

JASHARI 7 – Un voto in più per un assist stratosferico: quel corridoio, con tre uomini in marcatura su Leao, lo ha visto solo lui. Prestazione convincente anche per

MODRIC 7 – Senza Rabiot non può non essere lui il faro nella fredda serata di San Siro. Fin da subito si stringe bene i lacci e lavora sporco: intercetti, tackles e recuperi. Poi, alza la testa e inventa per i suoi compagni. Fondamentale.

RICCI 5,5 – Si fa vedere poco e pensa più a difendere che ad attaccare. Esce per far spazio a Fofana e trovare maggiore dinamismo. FOFANA 6 (dal 54′): Entra in campo e il Milan si alza nel pressing. Si fa sentire con aggressività ma sbaglia contro Butez su un ottimo cross di Saelemaekers.

BARTESAGHI 6 – Prestazione ordinata, senza fare male ma neanche benissimo.

LEAO 7 – Non è ancora tornato al top, ma Tare e Allegri hanno ragione: sta decisamente meglio. Attacca la profondità quando può e in una di queste occasioni nasce il suo splendido gol su pallonetto. PULISIC 6 (dal 81′): Entra bene e ha una buona occasione in contropiede, il suo tiro, però, finisce tra le mani di Butez.

NKUNKU 5 – L’unica differenza rispetto alla prestazione contro il Pisa è che stasera, almeno, fa ammonire un giocatore avversario. Poca roba, purtroppo. FULLKRUG 5,5 (dal 62′): Fa la lotta con chiunque gli capiti a tiro. Prova a usare la sua fisicità, ma con scarsi risultati.

ALLEGRI 6 – Non abbiamo ancora capito il perché è stato espulso. Tralasciando questo, il Milan non gioca un buon primo tempo e sembra voler ripetere la stessa prestazione del match d’andata. Poi, un po’ per lo svantaggio e un po’ per l’entrata in campo di alcuni uomini chiave, cambia il volto della squadra.