Milan Como 0-0 LIVE: Match con ritmi subito elevati

1 minuto ago

Milan Como LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 24a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45

Alle 20.45 in campo allo stadio San Siro, Milan-Como, match valido per la 24a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

Milan Como: sintesi e moviola

8′ – Como che prova a fare la partita con una lunga serie di passaggi ma il Milan difende con grande attenzione e attende il momento giusto per ripartire.

Si comincia! Inizia il match tra Milan e Como!

Milan Como 0-0, IL TABELLINO:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Ricci, Modrić, Jashari, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Loftus-Cheek, Estupiñán, Füllkrug, Pulisic. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramón, Kempf; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Caqueret. A disposizione: Čavlina, Törnqvist, Vigorito, Smolčić, Alberto Moreno, Álex Valle, Da Cuhna, Lahdo, Addai, Kühn, Jesús Rodríguez, Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

