Vranckx è l’ultimo tassello del Milan: è lui il prescelto in mediana. Il belga del Wolfsburg è a un passo

Il Milan ha scelto Vranckx per rinforzare la rosa di Pioli. Il belga del Wolfsburg è a un passo: può arrivare in prestito con diritto di riscatto a 11 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

12 partite da titolare e 24 in totale nell’ultima Bundesliga. Un altro giocatore di prospettiva dalla Germania, proprio come Thiaw. Oggi può essere il giorno decisivo, ameno che non sorgano complicazioni da… Atalanta (o altri club interessati, che ci sono). Il Wolfsburg ha deciso di mandarlo altrove – il feeling con l’allenatore Nico Kovac non è quello con il vostro migliore amico – e il Milan da qualche settimana si è mosso.