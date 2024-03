Verona Milan, Pioli ha scelto la coppia di difensori centrali: partiranno loro dal 1′ oggi pomeriggio al Bentegodi

Reduce dal passaggio del turno in Europa League, oggi pomeriggio il Milan andrà di scena al Bentegodi contro il Verona per la sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato.

Pioli ha scelto la coppia di difensori centrali: saranno Kalulu e Tomori a partire dal primo minuto. A completare la linea difensiva ci saranno Calabria sulla destra e Theo Hernandez a sinistra. Lo riporta Sky Sport.