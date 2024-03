Terza maglia Milan è una garanzia per la squadra di Pioli: questo dato lo conferma. Le ultimissime in casa rossonera

La terza maglia del Milan per questa stagione ha sollevato più di qualche polemica tra i tifosi rossoneri e non solo per colori non proprio consoni alla storia del club.

Tuttavia c’è un dato che evidenzia l’utilità di questa casacca: contro lo Slavia Praga in Repubblica Ceca giovedì sera è arrivata la quinta vittoria in altrettante partite in cui i rossoneri hanno indossato il terzo kit. Una divisa che porta certamente bene ai ragazzi di Pioli.