Sugoni: «Il Milan ha circa 10 milioni di budget per il centrocampista». Le parole del giornalista

Alessandro Sugoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Jean Onana e del budget mercato del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha circa 10 milioni di budget per il centrocampista, per il difensore, per gli ingaggi dei giocatori a lordo e per rilevare il cartellino».