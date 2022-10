Sarri su Romagnoli: «Più adatto alla nostra linea difensiva che a quella del Milan…». Le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Atalanta-Lazio di Alessio Romagnoli. Ecco le parole sull’ex Milan:

«Romagnoli penso che non avesse bisogno di molto, per caratteristiche è più adatto alla nostra linea difensiva che a quella del Milan. Sempre stato però un calciatore di livello non solo tecnico ma anche umano. Grande personalità, si è inserito in punta di piedi ma sta diventando un punto di riferimento per tutti».