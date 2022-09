Rinnovo Leao: Maldini può arrivare a 6.5, il Chelsea a 120. Le ultime sul futuro dell’attaccante del Milan

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Rafael Leao, approfondito da La Gazzetta dello Sport. L’attaccante chiede sette milioni netti, Maldini ne può offrire anche 6,5: la differenza è colmabile, il problema è che il portoghese vuole che sia il club rossonero a pagare insieme al Lilla i 19 milioni che spettano allo Sporting.

Con questa situazione di stallo vanno tenute in debito conto le messe del Chelsea, disposto a venire incontro alla stratosferica quotazione milanista: i 150 milioni previsti dalla clausola. A Stamford Bridge possono arrivare a quota 120.Magari con delle contropartite tecniche. E sullo sfondo non vanno trascurati gli ottimi rapporti tra le proprietà americane dei due club. E’ presto per dure come finirà. Anche perché pure il ricco Manchester City sta seguendo il dossier.