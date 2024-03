Il Psg ai quarti di Champions alimenta i rimpianti del Milan? La CONFESSIONE di Pioli: «Ci sono sfuggiti dei dettagli»

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Milan Slavia Praga di Europa League, Pioli è tornato sul percorso in Champions

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan Slavia Praga in Europa League. L’allenatore tra le varie è tornato a ripensare al cammino della squadra rossonera in Champions come possibile rimpianto, la risposta:

PSG AVANTI IN CHAMPIONS ALIMENTA I RIMPIANTI – «La Champions non fa più parte del nostro presente per dettagli che ci sono sfuggiti in partite decisive. Ma ora pensiamo solo alla partita di domani e andare più avanti possibile in Europa League perché siamo il Milan. Possiamo dimostrarlo già da domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA