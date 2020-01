Milanello, riprendono subito gli allenamenti in vista dell’Udinese: il report

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello dopo la vittoria contro la SPAL: domenica a San Siro arriva l’Udinese

Squadra immediatamente al lavoro a Milanello dopo il successo ottenuto nella gara di Coppa Italia, valida per gli ottavi di finale, che ha visto i rossoneri prevalere sulla SPAL.

Inizio dell’allenamento in palestra per la consueta attivazione muscolare, poi la squadra è stata suddivisa in due gruppi: il primo, composto dagli undici titolari di mercoledì, è rimasto in palestra per svolgere una seduta defaticante. Il secondo, invece, è uscito sul campo dove ha continuato il riscaldamento con alcuni torelli.

Il lavoro è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche: passaggi da controllo orientato, cross e tiri in porta. A seguire, partitella conclusiva su campo ridotto. Il programma di domani, venerdì 17 gennaio, prevede un allenamento pomeridiano: ritrovo a Milanello per pranzo.

Fonte: acmilan.com